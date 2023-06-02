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"Привет-82" для ВСУ: новые дроны-камикадзе начнут использовать на СВО

"Привет-82" для ВСУ: новые дроны-камикадзе начнут использовать на СВО

Конструкторское бюро "ОКО" Дроны-камикадзе самолетного типа "Привет-82" успешно прошли испытания в Луганской и Донецкой Народных Республиках, и теперь их разошлют в боевые подразделения ВС РФ для полноценного использования в зоне спецоперации.

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