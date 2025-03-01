«Бавария» показала вторую результативность в истории Бундеслиги за 24 тура. Рекорд также принадлежит ей

Мюнхенская «Бавария» забила 72 гола за первые 24 тура Бундеслиги нынешнего сезона.Мюнхенская «Бавария» забила 72 гола за первые 24 тура Бундеслиги нынешнего сезона.
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