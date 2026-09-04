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Газета.ру

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Захарова допустила, что удар дрона по зданию СБУ в Киеве пришелся в цель

Захарова допустила, что удар дрона по зданию СБУ в Киеве пришелся в цель

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» не исключила, что БПЛА, который ударил по зданию Служба безопасности Украины (СБУ) в центре Киева, попал точно в цель.

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