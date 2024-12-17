Биолог Мануков посоветовал ставить в квартире с питомцами искусственную елку

Мануков отметил важность правильного выбора игрушек. Он рекомендовал отказаться от стеклянных и блестящих украшений и заменить их пластиковыми, деревянными, бумажнымиДоцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков посоветовал устанавливать искусственную ёлку в домах с животными.
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