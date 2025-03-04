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Нижегородская правда

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Более 50 российских школьников приняли участие в финале первой олимпиады нижегородского ИТ-кампуса

Более 50 российских школьников приняли участие в финале первой олимпиады нижегородского ИТ-кампуса

В финале первой олимпиады нижегородского ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» приняли участие 54 школьника из 7 регионов Российской Федерации: Нижегородской, Ульяновской, Самарской и Кировской областей, Республики Мордовия, Республики Чувашия, а также из Москвы.

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