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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов королевства Тонга

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов королевства Тонга

У берегов королевства Тонга произошло землетрясение. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr. PeaceMan Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе королевства Тонга, которое расположено в южной части Тихого океана.

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