Учитель Клейменова призвала не загружать школьников учебой в выходные

Медлительность, рассеянность и нехарактерные ошибки могут указывать на то, что школьник устал от чрезмерной учебной нагрузки.
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