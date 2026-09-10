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Учитель Клейменова призвала не загружать школьников учебой в выходные

Учитель Клейменова призвала не загружать школьников учебой в выходные

Медлительность, рассеянность и нехарактерные ошибки могут указывать на то, что школьник устал от чрезмерной учебной нагрузки.

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