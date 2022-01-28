В Екатеринбурге водители автобусов превратили парк в общественную уборную

Новая проблема появилась у жителей Уралмаша нынешней зимой. Если раньше их прогулки по парку Победы омрачали только следы выгула собак, то теперь рядом с конечной остановкой автобуса № 053 появился настоящий общественный туалет, пишет портал E1.