smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 600 подписчиков

В РФПИ отреагировали на попытки затянуть конфликт на Украине до 2030 года

В РФПИ отреагировали на попытки затянуть конфликт на Украине до 2030 года

Миру не нужна бесконечная война на Украине, а попытки ее затянуть опасны и неверны, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев 9 марта в социальной сети X (бывший Twitter).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх