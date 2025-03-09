В РФПИ отреагировали на попытки затянуть конфликт на Украине до 2030 года

Миру не нужна бесконечная война на Украине, а попытки ее затянуть опасны и неверны, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев 9 марта в социальной сети X (бывший Twitter).
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