В РФПИ отреагировали на попытки затянуть конфликт на Украине до 2030 года

Миру не нужна бесконечная война на Украине, а попытки ее затянуть опасны и неверны, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев 9 марта в социальной сети X (бывший Twitter).