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Царьград

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Взрыв в "Алыих парусах": основатель батальона Донбасса среди жертв

Взрыв в "Алыих парусах": основатель батальона Донбасса среди жертв

В Москве, в ЖК "Алые паруса" произошел взрыв, жертвами которого стали двое, включая основателя батальона в Донбассе Армена Саркисяна.

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