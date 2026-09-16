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«Дни джаза» в Архангельске начнутся юбилейным концертом Тима Дорофеева

«Дни джаза» в Архангельске начнутся юбилейным концертом Тима Дорофеева

В программе первого вечера — музыканты из Архангельска, Москвы, Курска и Вологды, а также вокалистка Дженси из Нигерии.

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