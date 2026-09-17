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Спорт Уик-Энд

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БАЙДАЧНЫЙ: «Динамо» больше всех практически был чемпионом СССР, но ни разу не стал чемпионом России - вот с таких позиций надо рассуждать

БАЙДАЧНЫЙ: «Динамо» больше всех практически был чемпионом СССР, но ни разу не стал чемпионом России - вот с таких позиций надо рассуждать

«Я не особо слежу за столичным «Динамо» сейчас. Раньше уже говорил, что против всех этих иностранных тренеров.

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