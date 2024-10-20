Сотрудники МЧС спасли мужчина и его верного друга

Сотрудники МЧС спасли мужчина и его верного другаКак сообщили в ГУ МЧС по Крыму, в районе села Скалистое Бахчисарайского района мужчина, гулявший в лесу с собакой не смог найти обратную дорогу после наступления темноты.
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