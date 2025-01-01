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Квоты на вывоз угля на 2025 год получил только Кузбасс

Квоты на вывоз угля на 2025 год получил только Кузбасс

Квоты на вывоз угля на 2025 год получил только Кузбасс Татьяна АрестоваПравила вывоза угля по железной дороге в России меняются с 2025 года – из добывающих регионов квоты были предоставлены только Кузбассу.

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