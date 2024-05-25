FT: Венгрия блокирует решение ЕС о финансировании ВСУ за счет российских активов

Будапешт воспротивился использованию российских активов для закупки оружия Украине. Брюссель уже предложил ему сделку: венгерская доля заблокированных в Euroclear российских активов не будет направлена на покупку оружияВенгрия препятствует изъятию доходов от российских замороженных активов в Европе для передачи ВСУ.
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