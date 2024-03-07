В Миллерово представительницы первых тракторных бригад встретились с будущими механизаторами

В минувшую субботу в Миллеровском городском музее состоялась встреча двух поколений: представительниц первых тракторных бригад и тех, кому еще предстоит сесть за штурвал трактора, – студентов первого курса Миллеровского техникума агропромышленных технологий и управления (ДСХТ), будущих механизаторов.