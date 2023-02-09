Житель Новосибирской области попал под суд за украденного стаффордширского терьера

Происшествие случилось на остановке электрички "Речной вокзал", собака возвращена хозяину.Житель Тогучинского района Новосибирской области попал под суд за украденную собаку — мужчине приглянулся оставленный без присмотра стаффордширский терьер.
Происшествие случилось на остановке электрички "Речной вокзал", собака возвращена хозяину.Житель Тогучинского района Новосибирской области попал под суд за украденную собаку — мужчине приглянулся оставленный без присмотра стаффордширский терьер.
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