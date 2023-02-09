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Житель Новосибирской области попал под суд за украденного стаффордширского терьера

Житель Новосибирской области попал под суд за украденного стаффордширского терьера

Происшествие случилось на остановке электрички "Речной вокзал", собака возвращена хозяину.Житель Тогучинского района Новосибирской области попал под суд за украденную собаку — мужчине приглянулся оставленный без присмотра стаффордширский терьер.

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