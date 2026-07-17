CHRONO-SPHERE GEOMETRY / Tape Reading / NQU2026 / 15M - 16/07/26 E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2026) CME_MINI:NQU2026 ESQ_Capital ECONOMIC NEWS RELEASE CONTEXT: Retail Sales – High Impact OPERATOR MANDATE: Engage in London and New York PM sessions only (London Close after 12:30 ET) 1.