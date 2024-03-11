«Да замолчи ты!»: как Нина Русланова выкинула из окна Ахеджакову на съемках фильма

Известная российская актриса Нина Русланова за свою карьеру сыграла более 150 ролей. Она появилась в фильмах «Зимняя вишня», «Валентин и Валентина», «Собачье сердце» и многих других культовых советских картинах.
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