Офицер НМ ЛНР Марочко: артиллерия ВСУ обстреляла свое же подразделение

Военнослужащие Украины попали под обстрел своей же артиллерии при попытке наступления в Донбассе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.
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