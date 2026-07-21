"Спейс Шаттл" совершил последнюю посадку 15 лет назад

15 лет назад совершил последнюю посадку "Спейс Шаттл" - символ американской космонавтики. Миссия STS-135 корабля Atlantis была запущена ради доставки на МКС модуля Raffaello, после чего 30-летнюю программу шаттлов свернули окончательно.
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