Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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4 октября — день трагической гибели новосибирского самолета Ту-154 над Черным морем

4 октября — день трагической гибели новосибирского самолета Ту-154 над Черным морем

4 октября в 10.00 по местному времени самолет вылетел из международного аэропорта Бен-Гурион. На его борту находились 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

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Игорь Кузнецов

Это было непреднамеренное убийство, но не признавать очевидное чтобы не выплачивать компенсацию потерпевшим - это в порядке вещей для киевских властей. Конечно же виноваты те, кто не предусмотрел возможную 300 км. зону поражения для ракет системы ПВО.