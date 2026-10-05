4 октября — день трагической гибели новосибирского самолета Ту-154 над Черным морем

4 октября в 10.00 по местному времени самолет вылетел из международного аэропорта Бен-Гурион. На его борту находились 66 пассажиров и 12 членов экипажа.
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Это было непреднамеренное убийство, но не признавать очевидное чтобы не выплачивать компенсацию потерпевшим - это в порядке вещей для киевских властей. Конечно же виноваты те, кто не предусмотрел возможную 300 км. зону поражения для ракет системы ПВО.