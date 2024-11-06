Политик Грин: в США опросы используют для формирования мнения, а не для оценки

Опросы в США используются для формирования общественного мнения, а не для его оценки. Такое мнение высказала член палаты представителей США и сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин в эфире шоу Такера Карлсона на YouTube, посвященном выборам в США.
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