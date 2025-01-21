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Закон, порядок, государство

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Торжественное награждение военных инженеров группировки войск «Центр» государственными и ведомственными наградами состоялось в тыловом районе СВО

Торжественное награждение военных инженеров группировки войск «Центр» государственными и ведомственными наградами состоялось в тыловом районе СВО

Личный состав подразделения был награжден медалями «За храбрость», «За разминирование», «За укрепление боевого содружества» и «За воинскую доблесть».

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