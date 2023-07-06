Для многих будничное событие, которое обсуждается уже очень давно, — принятие подсанкционного Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества, — по сути, является историческим Рубиконом при формировании новой, незападной архитектуры международных отношений, а ШОС при этом по функциям всё больше напоминает ООН, или ту международную организацию, которая верифицирует полноценность прав суверенного государства на существование в сообществе равных наций Источник: vseoplanete.
ШОС имеет все шансы заменить ООН
Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Вся Западная "цивилизация" основана на подчинении сильными слабых, на их колонизации, грабеже, насилии, войнах... Как избежать этого при формировании новой цивилизации?
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18 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Всё это хорошо , но надо идти дальше и быстрее развивать административные структуры , альтернативные мировым . Суд , взамен продажного мирового , а его решения полностью игнорировать , далее силовой блок интернациональных войск и отдельно полиции , что должно быть связано и управляться генеральным штабом ,Фискальный орган -Банк , далее Резервный фонд , и т. д. по списку ...И предупредить НАТО , что если они не загонят АУГ в постоянные места дислокации в США , то будут уничтожены . Не хрен наводить на людей по всему миру страх . Пусть лучше сами живут в страхе внутренних революций
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15 час.
avershin1947mailru Авершин
Как только начнут вступать в ШОС сателиты США, после США и всё пойдёт по накатанной.
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10 час.
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