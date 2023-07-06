ШОС имеет все шансы заменить ООН

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Всё это хорошо , но надо идти дальше и быстрее развивать административные структуры , альтернативные мировым . Суд , взамен продажного мирового , а его решения полностью игнорировать , далее силовой блок интернациональных войск и отдельно полиции , что должно быть связано и управляться генеральным штабом ,Фискальный орган -Банк , далее Резервный фонд , и т. д. по списку ...И предупредить НАТО , что если они не загонят АУГ в постоянные места дислокации в США , то будут уничтожены . Не хрен наводить на людей по всему миру страх . Пусть лучше сами живут в страхе внутренних революций