Сила — в правых: кто может стать новым премьером Италии

За месяц до выборов в парламент Италии в гонке уверенно лидирует правоцентристская коалиция. В нее входит три политические силы, и если она получит большинство, то глава движения, которое наберет больше всех голосов, может стать премьер-министром.
За месяц до выборов в парламент Италии в гонке уверенно лидирует правоцентристская коалиция. В нее входит три политические силы, и если она получит большинство, то глава движения, которое наберет больше всех голосов, может стать премьер-министром.
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