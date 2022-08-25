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Сила — в правых: кто может стать новым премьером Италии

Сила — в правых: кто может стать новым премьером Италии

За месяц до выборов в парламент Италии в гонке уверенно лидирует правоцентристская коалиция. В нее входит три политические силы, и если она получит большинство, то глава движения, которое наберет больше всех голосов, может стать премьер-министром.

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