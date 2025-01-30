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Ивановские новости

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В Иванове слесарь-ремонтник разбился насмерть, упав в отделочном цехе фабрики

В Иванове слесарь-ремонтник разбился насмерть, упав в отделочном цехе фабрики

Комиссией под председательством государственного инспектора труда в Ивановской области завершено расследование смертельного несчастного случая, произошедшего в ООО ОП «Красная Талка», осуществляющем деятельность по отделке тканей и текстильных изделий.

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