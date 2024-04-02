В Златоусте вынесли приговор 20-летнему лихачу, угробившему 17-летнюю девушку и пенсионера

Студенту-южноуральцу вынесли приговор за смертельное ДТП. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал 20-летнего жителя Кусы виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.