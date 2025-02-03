В Липецкой области произошёл нештатный сход двух авиационных бомб. Правительство сообщило о последствиях

Власти Липецкой области официально прокомментировали происшествие с участием военных в регионе.В Липецкой области произошёл "нештатный сход двух авиационных боеприпасов", сообщается в телеграм-канале правительства региона.
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