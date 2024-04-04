Глава Петрозаводска отчиталась об уборке основных улиц от снега

Инна Колыхматова рассказала, в какие районы карельской столицы сейчас брошены основные силы Инна Колыхматова на своей странице в соцсети рассказала о том, как продвигается уборка Петрозаводска после мощного снегопада к вечеру 4 апреля.
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