Крымчанка стала лучшей на Чемпионате России по плаванию

В Екатеринбурге прошел Чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, где крымчанка, воспитанница ГБУ ДО РК «Спортивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» Ани Палян завоевала три золотые медали.