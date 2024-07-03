Крымчанка стала лучшей на Чемпионате России по плаванию

В Екатеринбурге прошел Чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, где крымчанка, воспитанница ГБУ ДО РК «Спортивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» Ани Палян завоевала три золотые медали.
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