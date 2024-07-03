Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Бандеровец?В Бахчисарае заде...
  • Leon Dan
    Почему только в Ялте?В Ялте по ночам б...
  • Лариса Поплавская
    Сколько можно принимать глупые, детские извинения за предательство родины от великовозрастных детин, все равно какого...Жительница Судака...

Крымчанка стала лучшей на Чемпионате России по плаванию

Крымчанка стала лучшей на Чемпионате России по плаванию

В Екатеринбурге прошел Чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, где крымчанка, воспитанница ГБУ ДО РК «Спортивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» Ани Палян завоевала три золотые медали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх