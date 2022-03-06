Кузбассовцы выражают поддержку спецоперации на территории Украины

Ну и все больше кузбассовцев выражают свою поддержку военным, участвующим в спецоперации на Украине. В темное время суток символ «Z» можно увидеть на фасадах административных зданий, школ, ВУЗов в Кемерове, Междуреченске, Березовском, Белове.