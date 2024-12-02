DM: разрушительные ураганы в США происходят из-за производства смартфонов

Условия климата могут измениться в связи с массовым производством смартфонов.Согласно исследованиям экспертов, в этом году смартфоны от компании Apple могли стать причиной разрушительных ураганов, которые обрушились на США.
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