Генсек ООН Гутерриш: Ближний Восток стал пороховой бочкой

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о том, что Ближний Восток стал пороховой бочкой. Кроме того, он заявил о необходимости в предотвращении дальнейшего разжигания конфликта на территории региона.
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