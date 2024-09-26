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Военэксперт Михайлов: Израиль показал миру новую эру войн с участием ИИ

Военэксперт Михайлов: Израиль показал миру новую эру войн с участием ИИ

Израиль начал новую эру ведения военных конфликтов с участием искусственного интеллекта. Об этом говорит тот факт, что ЦАХАЛ сумел нарушить координацию подразделений "Хезболлы" с помощью специального QR-кода – это один из новейших методов ведения боевых действий, объяснил 360.

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