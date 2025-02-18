Как мутация одного гена подарила людям речь? Встречайте NOVA1 — самый «разговорчивый» белок

Что делает нас людьми? Способность любить, творить, мечтать… и, конечно, говорить. Но откуда взялся этот удивительный дар — членораздельная речь, позволяющая нам обмениваться сложнейшими мыслями и эмоциями? Ученые давно бьются над этой загадкой, и, кажется, последние открытия проливают свет на одну из самых интригующих тайн эволюции.
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