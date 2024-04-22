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Несекретные материалы

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Британский аналитик заявил, что ВС РФ пробили огромную дыру в украинской обороне

Британский аналитик заявил, что ВС РФ пробили огромную дыру в украинской обороне

Россия пробила огромную дыру в украинской обороне, заявил британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, российская армия добивается больших успехов, продвигаясь в ряде населенных пунктов в Донбассе, что открывает широкие возможности для дальнейшего наступления.

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