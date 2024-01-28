Автобусы № 239 и №с369 изменили маршрут из-за пожара в Театре сатиры

В Московском академическом Театре сатиры на Триумфальной площади 28 января произошел пожар. По этой причине автобусы № 239 и №с369 будут курсировать по другим маршрутам, предупредили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.