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Израиль отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

Израиль отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

Израиль следит за событиями в Дагестане и рассчитывает, что власти РФ обеспечат безопасность евреев и израильтян в свете сообщений о беспорядках в аэропорту Махачкалы, говорится в совместном заявлении офиса премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля.

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Комментарии
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Nathan Kleeorin
А как быть с Ветхим Заветом? Это ведь та же Тора.
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2 д.
Nathan Kleeorin
Сказал какой-то древний дурак Илларион.
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2 д.
NK
Nathan Kleeorin
Это не угрозы России со стороны Израиля. Это частное мнение ОДНОГО придурка из Ликуда. Руководителя либерального крыла этой партии, человека малоизвестного. Не думаю, что вы этого не знаете,
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2 д.

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