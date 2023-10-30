Израиль отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

А как быть с Ветхим Заветом? Это ведь та же Тора.

NK

Nathan Kleeorin

Это не угрозы России со стороны Израиля. Это частное мнение ОДНОГО придурка из Ликуда. Руководителя либерального крыла этой партии, человека малоизвестного. Не думаю, что вы этого не знаете,