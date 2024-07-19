«За Фарион»: На Украине будут собирать деньги «на убийство Соловьёва»

Одиссей

Я тоже об это споткнулся. Ну, на слуху 2 Владимира Соловьева. Ну, есть Дмитрий Киселев. (О Евгении - помолчим.) Собрался даже гуглить. Но тут ДОШЛО!!!! В этом-то и весь смысл!! Под шум знаковой медийной новости собрать грОши на убийство (типО месть) никому неизвестного персонажа - и свалить с ними за кордон!!! Нацарюваты 100 карбованцив - и втекты. Вот и вся хохло-идея!!!