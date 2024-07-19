Проживающий в Киеве националист из группировки УНА-УНСО Назар Приходько предложил своим единомышленникам собрать миллион долларов, чтобы нанять киллера и убить телеведущего Дмитрия Соловьева или экс-президента России Дмитрия Медведева в качестве мести за ликвидированную сегодня во Львове нацистку Ирину Фарион.
«За Фарион»: На Украине будут собирать деньги «на убийство Соловьёва»
Комментарии
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ВераВерная
У обоих приходек водянка головного мозга, да в 404 все такие, каждый на свой лад.
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2 час.
Одиссей
Я тоже об это споткнулся. Ну, на слуху 2 Владимира Соловьева. Ну, есть Дмитрий Киселев. (О Евгении - помолчим.) Собрался даже гуглить. Но тут ДОШЛО!!!! В этом-то и весь смысл!! Под шум знаковой медийной новости собрать грОши на убийство (типО месть) никому неизвестного персонажа - и свалить с ними за кордон!!! Нацарюваты 100 карбованцив - и втекты. Вот и вся хохло-идея!!!
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22 мин.
Сергей Андросов
А какого Дмитрия Соловьева валить собрались- актёра, или фигуриста?
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6 мин.
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