Посол России в США заявил о провале политики Вашингтона по Украине

Посол России в США Анатолий Антонов в четверг, 2 ноября, заявил, что политика Вашингтона в отношении Украины провалилась, кроме того, американцы не готовы к серьезному разговору с нами ни по Украине, ни по Ближнему Востоку, – сообщает Первый канал.