Депутат Государственной Думы заметил, что в отчётах ведомств сумма конфискованных активов расходится на 400 миллиардов рублей

Депутат Госдумы Сергей Обухов задал неудобный вопрос: куда делись 400 миллиардов рублей, изъятых у коррупционеров? Парламентарий проанализировал отчёты соответствующих ведомств и увидел гигантскую недостачу.
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