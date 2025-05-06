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Депутат Государственной Думы заметил, что в отчётах ведомств сумма конфискованных активов расходится на 400 миллиардов рублей

Депутат Государственной Думы заметил, что в отчётах ведомств сумма конфискованных активов расходится на 400 миллиардов рублей

Депутат Госдумы Сергей Обухов задал неудобный вопрос: куда делись 400 миллиардов рублей, изъятых у коррупционеров? Парламентарий проанализировал отчёты соответствующих ведомств и увидел гигантскую недостачу.

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