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Пункт-А

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На Дальнем Востоке предложили новый механизм финансирования крупных проектов с иностранными инвесторами

На Дальнем Востоке предложили новый механизм финансирования крупных проектов с иностранными инвесторами

Российские банки предлагают развивать в стране практику компенсационных сделок — механизм, при котором иностранный инвестор предоставляет капитал, оборудование, технологии или EPC-подряд для промышленного проекта, а возврат вложений обеспечивают долгосрочные поставки его продукции.

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