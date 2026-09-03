На Дальнем Востоке предложили новый механизм финансирования крупных проектов с иностранными инвесторами

Российские банки предлагают развивать в стране практику компенсационных сделок — механизм, при котором иностранный инвестор предоставляет капитал, оборудование, технологии или EPC-подряд для промышленного проекта, а возврат вложений обеспечивают долгосрочные поставки его продукции.