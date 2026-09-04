В Иране заявили, что удары по ПВО США упростили атаки по Израилю

Иран поразил системы противовоздушной обороны на американских базах на Ближнем Востоке. Об этом заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия, слова которого приводит агентство ISNA.
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