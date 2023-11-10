Изобилие Биткойн-ETF стимулирует четырехнедельное ралли и трейдеры говорят: «Ничего на продажу»

Биткойн растет четвертую неделю подряд, при этом цена цифрового токена остается чуть ниже 18-месячного максимума в 38 000 долларов, поскольку все больше инвесторов делают ставку на то, что биржевые фонды США, владеющие крупнейшей криптовалютой, находятся на грани получения одобрения регулирующих органов.
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