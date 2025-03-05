Экономист Джеффри Сакс произнес в Европарламенте разоблачительную речь, которая потрясла мир

Джеффри Сакс - самый объективный человечище! Беда в том, что его не слышит ни Европа, ни Америка... Сраные европейцы поверят только тогда, когда им надерут зад наши войска ( а микронная республика станет российской лягушачьей областью). Эти твари забыли результаты предыдущих войн,

Olegus

Забавно! Сакс выступил в Европарламенте еще 25 февраля. А все СМИ воды в рот набрали. По "Россия 24" выступление показали через неделю. А эта его речь не уступает по сенсационности склоке Трампа и Зеленского. Понятно, что даже такой кукловод как Сакс не является полностью самостоятельным. Видимо на разогрев перед встречей в Белом доме пустили. В любом случае посмотреть стоит!