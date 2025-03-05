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Свежие комментарии

  • Olegus
    Забавно! Сакс выступил в Европарламенте еще 25 февраля. А все СМИ воды в рот набрали. По "Россия 24" выступление пока...Экономист Джеффри...
  • ПавелЗзаварзин
    Джеффри Сакс - самый объективный человечище! Беда в том, что его не слышит ни Европа, ни Америка... Сраные европейцы ...Экономист Джеффри...
  • Наиль Бакиров
    А где хвалённый МУС ? СШАтанисты хуже Адольфа Гитлера !!! Договариваться сними нельзя , только валить и сразу наглухо...Экономист Джеффри...

Экономист Джеффри Сакс произнес в Европарламенте разоблачительную речь, которая потрясла мир

Экономист Джеффри Сакс произнес в Европарламенте разоблачительную речь, которая потрясла мир

США более 30 лет провоцируют и ведут войны по всему миру. Майдан 2014 года на Украине был оплачен США.

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Комментарии
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Наиль Бакиров
А где хвалённый МУС ? СШАтанисты хуже Адольфа Гитлера !!! Договариваться сними нельзя , только валить и сразу наглухо...
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4 час.
ПавелЗзаварзин
Джеффри Сакс - самый объективный человечище! Беда в том, что его не слышит ни Европа, ни Америка... Сраные европейцы поверят только тогда, когда им надерут зад наши войска ( а микронная республика станет российской лягушачьей областью). Эти твари забыли результаты предыдущих войн,
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3 час.
Olegus
Забавно! Сакс выступил в Европарламенте еще 25 февраля. А все СМИ воды в рот набрали. По &quot;Россия 24&quot; выступление показали через неделю. А эта его речь не уступает по сенсационности склоке Трампа и Зеленского. Понятно, что даже такой кукловод как Сакс не является полностью самостоятельным. Видимо на разогрев перед встречей в Белом доме пустили. В любом случае посмотреть стоит!
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5 мин.
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