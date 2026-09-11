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Дагестан ускоряет восстановление населенных пунктов после весенних паводков

Дагестан ускоряет восстановление населенных пунктов после весенних паводков

МАХАЧКАЛА, 11 сентября, ФедералПресс. В Дагестане продолжаются масштабные работы по восстановлению населенных пунктов, пострадавших от весенних паводков.

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