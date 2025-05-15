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Почему Сталин лично создал Израиль, а потом евреи предали его и Союз

Почему Сталин лично создал Израиль, а потом евреи предали его и Союз

Парадоксально, да, Россия практически открыто поддерживает в разгоревшемся конфликте на Ближнем Востоке Палестину, но именно она когда-то создала Израиль.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Для того времени Сталин поступил правильно, со временем не только люди, но и страны вполне могут скурвиться. и кое-что забывать
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15 час.
MS
Mikhail Stepanov
Потому что евреи предавали всех и всегда во все времена, в том числе и своих соплеменников! Кто финансировал Гитлера в 30-е годы 20-го столетия? Ротшильды и прочие богатеи Америки, всех богатых евреев вывезли из Германии, а в топку бросили тех евреев, кто попроще.
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15 час.
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