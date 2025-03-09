Прогноз погоды в Крыму на 9 марта

Прогноз погоды в Крыму на 9 мартаВ Симферополе +16 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +14 и малооблачноВ Евпатории +16 и малооблачноВ Черноморском +13 и малооблачноВ Джанкое +13 и облачно с прояснениямиВ Ялте +13 и малооблачноВ Алуште +13 и малооблачноВ Керчи +9 и облачно с прояснениямиЧитать … .