Прогноз погоды в Крыму на 9 марта

Прогноз погоды в Крыму на 9 мартаВ Симферополе +16 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +14 и малооблачноВ Евпатории +16 и малооблачноВ Черноморском +13 и малооблачноВ Джанкое +13 и облачно с прояснениямиВ Ялте +13 и малооблачноВ Алуште +13 и малооблачноВ Керчи +9 и облачно с прояснениямиЧитать … .
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