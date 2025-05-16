Мирошник: Солдатам ВСУ приказали убивать русскоязычное население под Курском Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что попавшим в плен украинским военнослужащим командование приказывало убивать русскоязычное население региона.
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